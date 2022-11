¿Qué dice Barona?

Una vez se difundió el video, el comunicador aseguró que el episodio es “doloroso”, “privado” e “íntimo” y compartió una fotografía suya en la que se le ve con rasguños en el pecho. Según él, nunca quiso hacerlo público, porque quería preservar los derechos procesales de las partes involucradas.

“Han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días”, dijo Barona y añadió que no entregará más declaraciones frente a este caso.