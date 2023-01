Juan Pablo Estrada, un joven paisa, hizo una denuncia de hurto a través de su cuenta de Twitter de la que al parecer fue víctima en Cartagena el lunes 2 de enero.

“Hoy 24 horas después todavía no puedo creer lo que me pasó en la Ciudad Amurallada de Cartagena. Dos tipos llegan a golpear a un amigo para robarlo, en medio del problema llega la policía y me lleva a la estación. Allá adentro me golpean...”, contó Estrada en su cuenta.