Un joven de 14 años se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser apuñalado en medio de un atraco en Bogotá. El hecho ocurrió justo dos meses después de que asesinaran al padre del menor en un intento de asalto.

“Mi hijo en este momento se encuentra estable, aunque todavía en UCI. Él todavía sigue perdiendo sangre porque fue herido en el corazón, le perforaron el corazón, le dañaron una arteria, la vena cava, tiene perforado un pulmón”, relató Sonia Peñalosa, madre del joven a Noticias Caracol.

Lea más: “Estás segregando un olor exquisito”: mujeres denunciaron acoso de conductor de plataforma en Medellín

Los hechos se registraron en el sector de Antonio José de Sucre, al sur de Bogotá. El joven había salido de su institución educativa y tenía previsto encontrarse con su mamá. Pero no llegó. Peñalosa fue en busca de su hijo y encontró que un hombre lo sostenía y otro le propinaba las puñaladas que ahora lo tienen en una UCI.

Publicidad

El menor fue trasladado por la madre y los vecinos hasta un centro asistencial y, antes de entrar al quirófano, alcanzó a relatar lo que le sucedió.

Entérese: En video: turista estadounidense denunció que fue secuestrado en Cartagena y le robaron 10.000 dólares

Publicidad

“´Mamá, yo no saqué el celular. Yo no lo mostré. Los tipos no me dijeron nada, sino que me apuñalaron y después fue que esculcaron’. Él no llevaba maleta, no llevaba nada costoso”, relató la madre y añadió que el celular que intentaron robar tenía un valor de 200.000 pesos en el mercado.

Las heridas al menor fueron ocasionadas dos meses después de que a su padre lo asesinaran en medio de un intento de robo. “El papá del niño lo mataron en un atraco, así quedó, nunca se supo nada, finalmente la Policía nunca dio razón de por qué”, añadió la madre.