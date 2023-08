Esto sucedió cerca de la calle 45 con avenida Caracas sobre las 5:30 de la tarde. Ella contó que al ser subida a la fuerza al carro no logró ver la placa del mismo, solo alcanzó a ver que el vehículo era blanco.

Ya dentro del auto, la joven vio que se encontraba con dos hombres a los cuales les pidió que no le hicieran nada, que si querían se llevaran sus objetos personales, pero que a ella no le hicieran nada. La joven aseguró que, sin mediar palabra, le afirmaron que no eran ladrones y le quitaron su ropa.