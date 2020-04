Jineth Bedoya recibe premio de libertad de prensa de la Unesco

Este jueves, por primera vez, un periodista colombiano recibió el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano, otorgado por la Unesco. La galardonada fue la comunicadora Jineth Bedoya Lima.

El reconocimiento fue entregado de manera simbólica, mediante una rueda de prensa virtual que la periodista atendió desde su casa, donde permanece en cuarentena por la pandemia de coronavirus.

La distinción, que se otorga a quienes hayan sufrido riesgos durante el ejercicio de la labor informativa, fue entregado a Bedoya, víctima de secuestro y abuso sexual por parte de grupos paramilitares en el año 2000, cuando hacía una investigación para el periódico El Espectador. Posteriormente volvió a ser secuestrada en 2003, esta vez por las Farc, mientras hacía labores de reportería en Mapiripán, Meta, para el periódico El Tiempo.

Los crímenes en su contra fueron declarados de lesa humanidad. Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en proceso de juzgar al Estado colombiano por su caso.

George Papagiannis, jefe de Relaciones con los Medios de la Unesco, preguntó a Bedoya durante el evento virtual dónde había encontrado la fuerza para seguir trabajando.

“La encontré en el periodismo y me salvó la vida. Lograr sobrevivir a una agresión tan brutal requería algo más que valor, una palabra que yo todavía no logro dimensionar. Creo que fue más la pasión por el periodismo y debo recordar ese momento de regresar a la vida, 15 días después. El director de El Espectador, Carlos Lleras de la Fuente, me llamó y me dijo que mi exilio en Alemania estaba listo. Yo le dije que si me enviaban a Alemania yo me iba a acabar de morir”, contestó.

La Fundación para la Libertad de Prensa destacó la noticia y agradeció a Bedoya “por su constante lucha por la verdad”. “Estamos muy contentos de que la comunidad internacional y la Unesco se sumen a la admiración por Jineth, que es algo que ha merecido”, manifestó el director de la Flip, Pedro Vaca.