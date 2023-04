Un Lamborghini para pasar la depresión: la curiosa declaración de Jenny Ambuila a las autoridades de EE. UU.

Otros movimientos que describen los documentos de las autoridades estadounidenses tienen que ver con los viajes que la familia hacía entre Cali y Miami en los que movían fuertes sumas de dinero que no declaraban en su totalidad ante las oficinas de la aduana. Cuándo eran cuestionados del por qué no habían informado la cifra exacta de lo que llevaban, Ambuila como sus padres trataban de burlar a las autoridades asegurando que no contaban el dinero, por lo que no sabían con cuánto ingresaban al país.

En otra oportunidad, la joven fue detenida en el aeropuerto de Miami cuando viajaba para Cali y le aseguró a las autoridades que ella y su madre eran propietarias de Nelato, una tienda de helados en Colombia, y que estaban abriendo un nuevo local en la zona de Wynwood, en Miami.

“Señaló que la tienda en Cali genera alrededor de 20.000 dólares al mes en ventas; su madre es abogada y su padre es de la aduana (Dian)”, reseñaron las autoridades.