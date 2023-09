En la declaración, se enfatiza que la artista no ha autorizado en ningún momento el uso de su canción con fines políticos , puesto que la nueva canción, que Shakira canta junto al grupo de regional mexicano Fuerza Regida, fue mencionada por el gobierno.

Durante su alocución, el mandatario mencionó el sencillo de la cantante. “Cuando hablamos de la Reforma Laboral, como dice Shakira en su última canción, que dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso”, dijo Petro.

La canción de Shakira narra la experiencia de un trabajador que lucha por hacer frente a las dificultades económicas mientras observa a su jefe disfrutar de una vida lujosa.

La letra critica abiertamente la desigualdad en el ámbito laboral: “tengo un jefe de mierda, que no me paga bien”, dice la letra. Sin embargo, al equipo de Shakira no le ha hecho gracia que Petro la relacione con las reformas.