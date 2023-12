En medio del programa Blog Deportivo de Blu radio, el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet, revelo cuál fue la razón por la que no pudo viajar a Estados Unidos para ser parte del sorteo de la Copa América 2024. Bonnet no pudo asistir al sorteo que se llevará a cabo en la noche de este jueves 7 de diciembre en Miami, Estados Unidos porque al momento de hacer el papeleo de la visa y otros trámites, salió registrado como si fuera un integrante de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Le puede interesar: Corte aplazó hasta el 2024 la votación para elegir a la nueva fiscal, ¿por qué?

Javier Hernández Bonnet, director general del Gol Caracol. FOTO: Caracol Televisión

Por esto, el comunicador y periodista de 69 años reveló que la respuesta por parte de las autoridades lo tomó claramente por sorpresa, pero al final, lo negativo fue que no pudo viajar para estar en el sorteo. Todo eso pasó, según el periodista, porque para poder viajar requería tramitar la visa estadounidense categoría I por su labor de reportería, ya que le dijeron que no servía la de tipo turista o alguna otra.

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Esto es un chiste, yo no sé si es un homónimo. Me tocó escribir una carta para que la oficina del comisionado de paz se la entregue a la embajada”, contó Javier en el programa radial deportivo. Lo sucedido se volvió más curioso y hasta para otros, chistoso, cuando Hernández contó que al momento de decirle que no podía viajar al país para ese sorteo, las autoridades lo señalaron y le dijeron: “usted es fariano”. A lo que él contestó “¿A qué horas?”, por lo que expresó que eso le sucede a varias personas.

Después de todo eso, el periodista contó que el paso a seguir fue que desde la Comisión de Paz tenían que enviar una carta al Consulado de Estados Unidos y que en ella se ratificara que él, no es un desmovilizado ni hace parte de algún proceso de paz. “Me piden que el Comisionado de Paz le mande al Consulado de Estados Unidos un certificado que yo no he sido desmovilizado y no pertenezco a ningún proceso celebrado mediante el acuerdo de paz con el Gobierno”, concluyó el periodista.