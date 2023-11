Los mensajes fueron distribuidos directamente a los celulares de los campesinos , a quienes hace unas semanas los disidentes los obligaron a censarse y, en ese empadronamiento ilegal, entregar todos los datos suyos, incluido el número del celular . Además, en esa ocasión les repartieron unos volantes en los que les entregaban normas de comportamiento que debían cumplir para no ser expulsados del territorio.

No obstante, dice el investigador militar, lo que pudieron detectar las autoridades es que con esos movimientos obligados y las exigencias de las comunidades hacia otros territorios, las disidencias del Estado Mayor Central están buscando dónde asentar sus bases ante pérdidas de sitios que antes fueron su fortín.

En los mismos mensajes enviados a los campesinos a través de grupos de Whatsapp , se lee otra orden que les fue dada de manera perentoria: “Buenos dias ablo (sic) de parte del frente 36 y 18 las far (sic) para avisarle para todo los de su comunidad salgan para la represa”, decía aquel mensaje.

En uno de esos mensajes que reproducimos al pie de la letra se lee claramente: “ Hola muy buenas tardes me dirijo con un cordial saludo a todas estas humildes comunidades que luchamos y esperamos en nuestro campo un campo libre de paz y tranquilidad humildemente y amablemente les pedimos la colaboración a apoyar a estas comunidades de travesías, el pescado, los naranjos ayudar hacer presencia lo más pronto posible a esos sitios para que solucionemos el tema con ese ejercito que se encuentra en estos lugares, ya que a esta gente por poquita no les quieren hacer caso”.

Aquella vez, uno de los habitantes de Briceño le comentó a este diario que se estaba presentando otra asonada contra el Ejército . “En la vereda La Vélez están nuevamente sacándolos, usted sabe obviamente por quién, entonces a la gente le tocó obviamente salir a sacarlos (a los miembros del Ejército)”, relató el campesino, quien dice que si no cumple con lo que les exigen los disidentes, su vida o la de su familia corre peligro.

“Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Briceño. Hasta allá se movieron los hombres de ‘Mordisco’ porque ellos se salieron de Ituango al ver que tenían una guerra muy perdida con las Autodefensas Gaitanistas y necesitaban una nueva base de operaciones. No es que hayan dejado de operar en ese municipio, pero ya no tienen su personal militar en las montañas de esa población, en otrora bastión del antiguo frente 18 de las Farc que se acogió al Acuerdo de paz con el gobierno y que fue heredado por las disidencias de Estado Mayor Central”, manifestó el investigador.

En otro de los textos descubiertos en la incautación a los presuntos disidentes, se lee claramente como el EMC le exige a la población no admitir la llegada de los soldados. “Entonces invito amable y respetuosamente si quieren una región en paz con tranquilidad es el esfuerzo a que este ejército no los almitan (sic) en la región asta el día de la votación así sea que ustedes mismo sean los lleven a la mesa de votaciones, pero así mismo sáquenlos de las regiones por que no queremos que nosotros seamos los incumplidores de lo que se acordó el 18 de octubre, entonces pónganse en eso y hay perdonan por lo que les digo háganlo por el bien de ustedes”, dice el mensaje (ver imagen).