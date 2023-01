Desde esa colectividad, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Cambio Radical respaldarían la moción de censura contra Vélez. No obstante, por ahora las cuentas no le dan a la oposición para conseguir la salida del cargo de la filósofa porque el Pacto Histórico de Petro es mayoría en el Capitolio.

Si por ese lado no tienen éxito, la otra opción que han planteado los críticos de la ministra es que ella misma tome la decisión y se aparte del cargo en el gabinete. El senador de Cambio Radical, David Luna, fue más allá y le pidió a Vélez retirarse de la cartera que le confío Petro desde agosto. “Pido su renuncia. Y la pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico, un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, expresó Luna.

El error técnico de Irene Vélez

El Ministerio de Minas y Energía publicó un estudio en el que detalló que Colombia tiene reservas probadas de gas hasta 2037, a pesar de que los estudios técnicos han mostrado que, en realidad, solo habría respaldo de ese hidrocarburo para un plazo de ocho años.

El documento titulado “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” lo utilizó como base para defenderse en el debate de moción de censura en su contra, que fue realizado por la Cámara de Representantes, y presentó esos mismos datos en el Foro Económico Mundial de Davos durnate la tercera semana de enero.

Los cuestionamientos a esas intervenciones de Vélez se deben a que la ministra habría incurrido en errores en los cálculos durantes el proceso de escritura de ese documento y, además, citó como coautores a personas que no participaron en la elaboración del mismo y que ni conocían el texto de este cuando fue publicado.