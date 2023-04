¡Ojo! Que no lo engañen con la vacuna antiobesidad, advierte el Invima La entidad explicó que dicho producto no cuenta con registro sanitario y no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores.

El Invima insistió a los consumidores que verifiquen el número del registro sanitario del producto y su autenticidad en consultaregistro.invima gov.co. FOTO: COLPRENSA