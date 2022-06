En esta diligencia también habló Milton de Jesús Toncel quien fue conocido en la guerrilla como “Joaquín Gómez” y se refirió al secuestro de Betancourt. Aseguró que “cuando a ella la secuestran con Clara Rojas, los muchachos no sabían quién era ella”.

Betancourt, quien no estaba agendada para hablar, pidió la palabra y le respondió: “Cuando yo estuve secuestrada sus hombres me narraron que ellos habían sido informados de alguien que estaba en el aeropuerto de que yo cogía la carretera, y por eso me estaban esperando. Yo fui la única secuestrada”.