De momento, menguar la fuerza del fuego ha sido imposible debido a que en las instalaciones de la fábrica había una alta cantidad de químicos inflamables. A pesar de esta situación, el incendio no afectó la integridad de ningún trabajador de la empresa porque cuando inició, sobre las 3:00 a.m., no había personas trabajando en las instalaciones de la compañía.

