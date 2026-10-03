Sacudida en el Ministerio de Educación: Ilva Myriam Hoyos sacará a sus dos viceministros

El arribo de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación estaría acompañado de una renovación en la cúpula de la entidad. Dos nuevos viceministros asumirían próximamente los cargos que actualmente ocupan Gledy María Foliaco, en Educación Básica y Media, y Camilo Noguera Pardo, en Educación Superior. La información fue confirmada por El Tiempo tras revisar documentos publicados en la plataforma de Función Pública, donde ya aparecen las declaraciones de renta de quienes serían los nuevos funcionarios, aunque sus nombramientos todavía no han sido anunciados oficialmente. Los movimientos se producen durante los primeros días de Hoyos al frente de la cartera, periodo en el que la nueva ministra estaría conformando su equipo de trabajo. Según fuentes consultadas por ese medio, Hoyos habría solicitado la renuncia de sus dos viceministros y, esta semana, habría sido aceptada al menos la de Foliaco. Siga leyendo: Ya es oficial: De la Espriella aceptó renuncia de Viviane Morales y posesionó a Myriam Hoyos

¿Quiénes serían los nuevos viceministros de Educación?

Uno de los nombres que aparece en Función Pública es el de Álvaro José Cifuentes Ramírez, quien figura en la plataforma con el cargo de viceministro. Aunque todavía no existe un nombramiento oficial, su trayectoria apunta a que asumiría el Viceministerio de Educación Básica y Media, en reemplazo de Foliaco. Cifuentes se desempeñó como rector del Colegio Aspaen Alcázares, en Medellín. También es presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y autor del libro Derecho Educativo. Disciplina jurídica y garantía de la Libertad para Educar. Aspaen es una organización que administra colegios privados en diferentes regiones del país y que está vinculada a la historia de la Universidad de La Sabana, institución fundada en 1979 por esta organización. El segundo nombre que aparece registrado como viceministro en Función Pública es Javier Nicolás González Camargo, quien sería el nuevo responsable del Viceministerio de Educación Superior, en reemplazo de Camilo Noguera Pardo. González Camargo se desempeña actualmente como asesor del Viceministerio de Educación Superior, cargo al que habría llegado hace menos de un mes. Antes fue investigador y docente de la Universidad Sergio Arboleda, institución de la que es egresado de Filosofía y Humanidades.