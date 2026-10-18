“No son escudos”: Directora del ICBF denuncia que llevaron niños a las protestas frente al Museo Nacional

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, cuestionó la presencia y el presunto uso de menores de edad durante las manifestaciones del sábado 17 de octubre frente al Museo Nacional, en Bogotá.

La funcionaria advirtió que el Estado debe intervenir cuando los derechos de niños y adolescentes estén amenazados y aseguró que la entidad actuará en coordinación con las autoridades correspondientes.

“Los niños no son escudos, no son instrumentos de protesta, no son herramientas para desafiar a las autoridades ni para despertar simpatías. Son niños y punto”, afirmó Restrepo en una publicación en su cuenta de X, en la que denunció que, según su versión, durante la jornada los manifestantes utilizaron a menores para protegerse.

Las declaraciones se produjeron en medio de las manifestaciones realizadas frente al Museo Nacional por la controversia alrededor de la decisión del Gobierno de retirar de exhibición algunas obras, entre ellas las relacionadas con Carlos Pizarro.

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En su pronunciamiento, la directora del ICBF sostuvo que una cosa es ejercer el derecho a la protesta y otra, distinta, involucrar a niños y adolescentes para evitar las consecuencias de los actos de quienes participan en las movilizaciones.

“Durante toda la noche estuvieron utilizando a los niños. ¿Toda la noche, y para qué? Para protegerse ellos, para esconderse detrás de la niñez y después pretender justificarlo todo con el discurso de la protesta, de la censura o de lo que se les ocurra”, escribió.

Restrepo también comparó lo que describió como el uso de menores durante las manifestaciones con las denuncias históricas sobre la utilización de niños como escudos en el conflicto armado. A su juicio, estas prácticas no pueden trasladarse a los escenarios de protesta en las ciudades.