Sin embargo, para algunos aún es difícil hablar de lo sucedido o contarlo a nombre propio. Otro de los hombres que participó en el informe habló con este diario y pidió que se reservara su nombre. “Le cuento a usted porque me parece justo que otros sepan que no solo les pasó a ellos, pero mi esposa aún me pide que no hable de eso”, dijo.

Su historia data del 2004 y marcó un antes y un después en su familia. La entonces guerrilla de las Farc asesinó a su hijo y luego lo obligaron a ver cómo violaban a su esposa mientras ella veía como lo violaban a él.

De ese modo, él fue doblemente víctima, pues el RUV agrupa a por lo menos tres tipos de violencia sexual en el caso de ellos.

De esos 2.906 hombres que ha identificado, la mayoría fueron violentados sexualmente por ser informantes de los grupos armados enemigos, por no querer cooperar o colaborar con información o por no seguir órdenes dentro de los grupos armados cuando eran sus combatientes.

En fracciones más pequeñas, la Unidad de Víctimas también contabiliza como tales a algunos hombres que nacieron a raíz de un delito de violencia sexual o que fueron obligados a presenciar violaciones contra mujeres u otras personas, pues se estima “un daño psicológico y social irreparable”.

De los 75 hombres que participaron en el informe ante la JEP, Toscano estima que 20 % de ellos padecieron los abusos cuando aún eran menores de edad y que alrededor del 30 % del total ahora se identifican como miembros de la comunidad LGTBIQ+.

Los mayores victimarios, según ese grupo de víctimas, fueron las Farc, el ELN, la Fuerza Pública y los paramilitares, todos ellos –según concluyó el informe– con una sevicia más marcada hacia los hombres pobres y rurales.

Por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene en sus manos evaluar todos los relatos que presentaron las víctimas con los exmiembros de los grupos armados por los hechos que se denuncian.

Por eso, tanto hombres como mujeres le siguen pidiendo a la justicia transicional que abra un macrocaso dedicado a estudiar los abusos sexuales como un hecho sistemático que se perpetuó para demostrar poder y violentar a las víctimas con el pretexto de la guerra.