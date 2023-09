Cristino Cifuentes Caicedo, un obrero de un ingenio azucarero en el Valle, mató con la punta de su azadón a un oso hormiguero. El hombre ya fue judicializado y se le imputó el delito de maltrato animal.

“No lo mate, no mate el animalito. Déjelo ir. No lo mate. El animalito está bonito, mire que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, rogaban los compañeros de Cifuentes en un video que fue difundido en redes sociales.

El señalado maltratador hizo caso omiso a las súplicas y terminó por propinarle dos golpes certeros en la cabeza del mamífero. Cuando terminó, aseguró que mató el animal porque era “una plaga en el Chocó”.