Tutela por presunto acoso sexual de Hollman Morris quedará en manos de un magistrado en la Corte cercano a Petro

La disputa judicial entre la periodista Lina Marcela Castillo Nisperuza y Hollman Morris, originada en las denuncias que la comunicadora formuló en 2019 por presuntos hechos de acoso sexual y laboral, acaba de llegar a uno de los escenarios más importantes de la justicia colombiana.
La Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela que Castillo presentó contra la Fiscalía y el expediente quedó en manos del despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade.
El caso adquiere una particular relevancia por el perfil del magistrado al que le correspondió el expediente.
Fernández fue secretario jurídico de Gustavo Petro durante su paso por la Presidencia y posteriormente llegó a la Corte Constitucional con el aval de sectores cercanos al Gobierno.
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Su trayectoria en la Casa de Nariño lo convirtió en una de las figuras de la actual Corte cuya cercanía con el petrismo ha sido objeto de cuestionamientos y debate político.
La tutela fue seleccionada en la última Sala de Selección, integrada en ese momento por las magistradas Paola Meneses y Natalia Ángel Cabo, presidenta y vicepresidenta de la Corte Constitucional, respectivamente.
Según la información conocida sobre el expediente, la selección obedeció a un posible “desconocimiento del precedente constitucional”.
Una vez escogido el caso, el expediente fue repartido a la Sala Sexta de Revisión, presidida por Vladimir Fernández Andrade, quien deberá estudiar la acción presentada contra la Fiscalía.
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