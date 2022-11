Castro denunció ser víctima de abuso sexual en la noche del pasado 31 de octubre en la estación La Castellana, carrera 30 de Bogotá. La joven relató que al bajarse del articulado fue abordada por un hombre que, con un cuchillo, la sometió y la obligó a practicarle sexo oral, después le robó su celular y huyó.

“Con las pocas fuerzas que tenía busco a dos muchachos que estaban en la estación, ellos me auxilian totalmente y me prestaron un celular para contactar a mis amigas y contarles lo que había pasado. Ellos me acompañaron hasta que me encontré con ellas”, relató la joven.

Castro, después de sufrir el abuso sexual, dijo, fue víctima de negligencia por parte de las autoridades. En la denuncia relató que su caso no fue atendido en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y tampoco en la línea de emergencias del 123.

“Hubo errores en la atención oportuna, en 24 horas las hemos corregido, y nos vamos a encargar de que esto no vuelva a ocurrir. Ya hay un equipo de policías y fiscales que van a adelantar la investigación: por ahora no tenemos identificado al hombre”, señaló Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

En la Fiscalía dispusieron de dos fisacales especializados en delitos sexuales para recaudar el material probatorio que permita dar con el paradero del agresor sexual. En la investigación también participará el Gaula y la Sijín de la Policía.

Hasta septiembre de este año las autoridades reportaron la captura de 32 personas al parecer por cometer delitos sexuales al interior de Transmilenio. En la tarde de este jueves un grupo de mujeres se reunió a las afueras de Transmilenio para rechazar la agresión de la que fue víctima Castro.