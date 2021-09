Un niño y su abuelo descubrieron un colmillo de mastodonte

En la vereda Agualinda de Los Patios hay júbilo y aún más entusiasmado está Camilo Andrés Roa, quien a sus 12 años nunca imaginó ser el descubridor de un fósil de la Era Cuaternaria, junto con su abuelo Gonzalo Roa Hernández, cuando ambos rastreaban una de las cabras del campesino.

Lo que en un principio creyeron que sería una roca o un trozo de poste de energía les fue pareciendo algo más al revisarlo: pensaron en un hueso. Pues este hallazgo resultó ser, según los conocedores de la Arqueología, un colmillo de un Haplamastodon, un mastodonte americano.

La extensión del fósil es de 1.86 metros y ya se encuentra en el Museo Arqueológico y Paleontológico de Agualinda, bajo la dirección de su fundador Saddy Molina.

“Hace tiempo lo vimos y le avisamos a la presidenta de la Junta, quien en ese momento se había sometido a una operación. El niño me decía: vamos nosotros y lo sacamos, pero no nos atrevimos porque no sabíamos cómo sacar eso. Hasta que finalmente este domingo una grupo de vecinos fue a traerlo”, indicó Roa.

Camilo Andrés acompañó al equipo que se trasladó hasta al sitio, conformado por la cofundadora del museo Durley Molina Moros, José María Santos Nieto, Cristian Parra, Karen Isao, Laura Losada, Sofía Roa y Emilgen Quiroga Serrano, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC). Fue una travesía de unos 20 minutos para llegar hasta cerca de la quebrada La Ciénaga.

“Nosotros vimos una punta y yo le dije: nono, eso es un hueso. Me llené de emoción y de una vez me surgió la idea de contarle a la presidenta –de la JAC-, para que los sacaran”, afirmó el infante, quien destacó que nunca antes había visto un fósil en tierra y que este, así cómo otros, guardan historia del mundo.

“Es un gran honor”

Para Saddy Molina, de 88 años, es “un gran honor” que estos descubrimientos se sigan haciendo en la vereda y que el museo que fundó en 1975 se convierta en santuario de estas piezas tan importantes. Resaltó que Agualinda es una de las zonas más ricas de Norte de Santander y de Colombia en arqueología.

“Lamentablemente estamos un poco descuidados, porque no hay apoyo; y no hablo de recursos económicos, porque tengo mi jubilación. Estoy cansado de pedirles a las autoridades que me ayuden para construir el museo. Tengo pensado techar una parte de mi casa para ampliar más el museo”.

Aunque no puede precisar el número de fósiles que tiene en su museo, son muchas las piezas y todas tienen un alto valor científico. Allí tienen herramientas hechas por los cazadores-recolectores, que “eran maravillas”, con las que mataban mastodontes. En el lugar se encuentran concha marina, molusco marino y megaterio, entre otros fósiles.