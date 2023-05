“El fiscal olvida una cosa: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”: Petro respondió a Barbosa

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa continúan enfrascados en una discusión de poderes.

Este jueves el jefe del ente acusador criticó la gestión del mandatario, lo llamó “tuitero de oposición” luego de que le pidiera, por esa red social, que agilice las investigaciones que tiene en el despacho, lo que para el fiscal fue una falta de respeto, por lo que le pidió, en otras palabras, que no se metiera en su trabajo.

“A mí que no me venga con la historia, el presidente Gustavo Petro, en una política no de jefe de Estado sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana, a decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal general de la Nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo”, afirmó.