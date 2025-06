Los cuatro que le acolitan a Petro el “decretazo” de la consulta popular

Esta semana Gustavo Petro retó a la institucionalidad y a las ramas del poder público al querer insistir, a como dé lugar, en hacer una consulta popular para reivindicar la reforma laboral que resucitó en el Senado y que está próxima a discutirse en plenaria.

Como ha revelado este diario, según fuentes del gabinete, es claro que la “amenaza” de convocar la consulta vía decreto es un mecanismo de presión para el Congreso. Pero con lo que ha pasado en los últimos días esa intención se queda corta. El Gobierno ya no solo quiere ejercer presión para aprobar la reforma laboral tal cual la desean sino también buscan involucrar al poder judicial, es decir a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, en la narrativa de “no nos dejaron hacer”, en caso de que sea negativo algún fallo o decisión contra el decreto.

La estrategia, de hecho, contempla un as bajo la manga. Roy Barreras, hasta hace poco embajador de Colombia ante el Reino Unido y precandidato presidencial, le dijo a EL COLOMBIANO esta semana en el encuentro de Asobancaria en Cartagena, que hoy domingo se cumplirían 30 días de la segunda consulta que radicó el Gobierno en la que incluyen 16 preguntas (y no 12) y sobre la cual no habría votado aún el Senado. Si esa tesis prospera habrá otro escenario de interpretaciones jurídicas y amenazas.

También, el pasado viernes en la noche un juzgado civil de Bogotá resolvió una tutela en la que le ordena al presidente del Senado, Efraín Cepeda, darle trámite a una apelación de la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico sobre la votación a la convocatoria de la consulta. No quiere decir, como dijo Petro, que se tenga que volver a hacer la votación. Incluso, como respuesta al fallo, Cepeda dijo que ya le habían dado respuesta a la apelación el 21 de mayo pasado antes de haber sido notificados de la decisión judicial.

Ninguno de esos recursos y estrategias del petrismo logra ocultar que en menos de una semana la Fiscalía imputó al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; pidió cárcel para el exdirector de Presidencia y del Departamento Administrativo de Inteligencia, Carlos Ramón González; y reveló que César Manrique, exdirector de Función Pública, habría incrementado presuntamente su patrimonio en $3.000 millones de pesos. Todos involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD y todos colaboradores íntimos y hasta amigos personales del presidente Petro.

De ese escándalo, el mandatario no volvió a hablar y en cambio el caballo de batalla es la consulta popular. En esa idea lo acolitan cuatro personajes clave.