Las palabras que volvieron a levantar esa tormenta la dio el miércoles lunes en la Casa de Nariño durante la posesión de la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón. Allí dijo: “A nosotros nos corresponde hacer el cambio, quizá en cuatro años no podamos hacer lo que se podría hacer en décadas, o con este cronograma y con este tipo de organización institucional tendría que hacerse en un siglo o en dos siglos, pero es nuestro reto”.

Vuelve y juega. Las palabras del presidente Gustavo Petro en torno a que en solo un mandato de 4 años no se pueden realizar cambios de fondo levantaron de nuevo debate entre sectores que consideran que es una forma de avisar una posible perpetuidad en el poder. Algo que, hay que decirlo de entrada –al menos por ahora– el Jefe de Estado ha negado rotundamente que pretenda hacer.

“Algunos sectores de la oposición y algunos críticos no saben leer. Pero creo que eso es parte de la transición y hay que hacerles pedagogía y educarlos para que puedan leer bien”, precisó Barreras, quien enfatizó: “El presidente Gustavo Petro gobernará 4 años como lo ordena la Constitución”.

Cabe recordar que en la última entrevista que le concedió Petro como candidato a este diario, ratificó el mismo mensaje: “La respuesta es un no tajante. No me voy a reelegir”.