Petrismo demandará decreto de la protesta, mientras el Gobierno dice que no tolerará bloqueos

Con movilizaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades, este miércoles se desarrolló una jornada de protestas en el país. Docentes, estudiantes, centrales obreras y sectores de oposición salieron a las calles para expresar su rechazo a distintas decisiones del Ejecutivo, en medio del debate por la nueva regulación jurídica de la protesta social.

Antes de que la gente saliera a las calles, varios congresistas de la oposición anunciaron demandas para frenar el decreto que cambió las reglas para la atención de las protestas.

En la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella estuvo haciéndole seguimiento a las manifestaciones en el PMU (puesto de mando unificado) que se instaló desde el martes en la tarde, cuando también se firmó el Decreto 1525 de 2026, que regula el uso de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

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Según lo que contempla, los gestores de convivencia y los equipos de diálogo pueden mantener su labor mientras las autoridades actúan contra quienes cometan agresiones.

En Bogotá, la marcha comenzó hacia las 10:30 de la mañana en el Parque Nacional y avanzó hacia el centro de la capital. Reunió a cientos de personas en la Plaza de Bolívar, a donde llegó el expresidente Gustavo Petro justo cuando empezó a llover con granizo.

En la tarima participaron líderes del Pacto Histórico, como el senador Iván Cepeda y el exgobernador Camilo Romero. En diálogo con EL COLOMBIANO, Romero calificó la jornada de “contundente” y resaltó que fuera pacífica, aunque Transmilenio dejó un balance de tres estaciones vandalizadas y unas 470.000 personas afectadas en su movilidad, al cierre de esta edición.

La jornada estuvo acompañada de arengas de rechazo al proyecto de Estatuto Antiterrorista — que aún no se ha radicado en el Congreso y busca endurecer las penas contra las organizaciones criminales —, al nuevo decreto sobre la protesta y a otras reformas que impulsa el Gobierno Nacional.

Este medio conoció que durante la movilización en Bogotá, en varios momentos, entre los asistentes se planteó la posibilidad de convocar a un paro nacional en noviembre, algo de lo que todavía no se tiene información oficial.

No todo fue tranquilo. En Ibagué, la UNDMO de la Policía Metropolitana mantuvo una intervención en el centro de la ciudad que generó confrontación con manifestantes en la Plaza Murillo Toro. Allí fueron capturadas cuatro personas que portaban armas cortopunzantes, según la Alcaldía.

También se registraron desmanes al final de las protestas en Medellín y Popayán.

En la capital, la presencia de uniformados con fusil al hombro que vigilaban la manifestación desde el techo del Congreso generó controversia.

Sin embargo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó que los efectivos hacían parte del esquema de seguridad de Petro y no de un dispositivo del actual Gobierno para reprimir la protesta.