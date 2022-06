Entre los requerimientos de Hernández estaba que el debate se diera en la ciudad de Bucaramanga, que el mismo no durara más de una hora y hasta se propuso que fuera moderado por tres periodistas mujeres: Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jéssica De La Peña.

Esto a pesar de que el candidato del Pacto Histórico aceptó las condiciones puestas por el candidato de la Liga Gobernantes Anticorrupción, cuya campaña no acudió a la cita en RTVC , en el que se daría el encuentro entre los aspirantes a la Casa de Nariño para debatir.

Precisamente, la última jugada estuvo a cargo de Hernández, quien a través de un Facebook Live dijo haber deducido que Petro no estaba dispuesto a debatir “porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que no buscaba cumplir el mandato judicial” y señaló que, basado en esto, será un juez quien decida quién incurrió en desacato.

“Esa afirmación de carácter indefinido sin precisar hora, fecha, lugar ni ninguna otra señal fue el portazo con el que (Petro) cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, aseguró el exalcalde de Bucaramanga.