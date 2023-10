La vehemencia con la que la alcaldesa López defiende la gestión de su gobierno es también un mensaje para el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien esta semana aseguró que en su viaje a China el próximo miércoles discutirá la posibilidad de hacer un tramo subterráneo en la primera línea del metro.

“Quien salga elegido, quien decida el pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China”, afirmó Petro.

Y ella respondió: “el presidente nada tiene que ver. Quien firma el convenio con los chinos es la empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía. Ya esto no tiene reversa”.

El guiño a Bolívar

La advertencia de Petro recoge una postura que él ha defendido desde que fue alcalde de Bogotá, pero que no logró concretar en su mandato. Ahora, con Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico, buscaría modificar las obras para que esa primera línea tenga un tramo subterráneo en la avenida Caracas.

Modificar ese trazado tendría un sobrecosto de unos 12,5 billones de pesos, pero además, retrasaría en seis años más la puesta en funcionamiento del sistema masivo de transporte, tal como lo ha señalado Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá.

“Los bogotanos tienen en sus manos la decisión de cómo quieren resolver su problema de movilidad: si se para la obra o si continúa para cumplir los plazos sin sobrecostos en 8 años”, dijo la alcaldesa López.

Esa pulla le cayó directamente a Gustavo Bolívar, quien representa los intereses del presidente Petro y sus posturas en relación a la obra.

“Yo no he dicho nunca que voy a parar el metro. El primero de enero recibo el cronograma de trabajo del metro y lo impulso como me lo entreguen: elevado o subterráneo. No sé de dónde saca la alcaldesa Claudia López que yo voy a parar el metro (...) lo que ocurre es que ella sabe que si yo gano, le voy a destapar cada contrato, toda la corrupción que ha habido en Bogotá”, replicó Bolívar.