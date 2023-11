Frente a su polémica declaración, el Jefe de Estado señaló que “para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras”.

Y remató, como usualmente lo hace, lanzando puyas contra las críticas a su gabinete: “Como parlamentario de 20 años de experiencia aconsejo no seguir como autómata a la prensa. El parlamentario guía la prensa y no al revés. Su función es generar racionalidad en el debate, profundidad y no seguir los criterios del mercado de las encuestas. Un líder no es un autómata de encuestas”.