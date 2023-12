Cada Presidente de Colombia, al menos los de los últimos tiempos, suelen tener una característica que los define. Pero en el caso de Gustavo Petro, modelo 2023, es difícil jugársela con una sola versión, o un único énfasis, del personaje.

Tal vez la que ha llamado más la atención durante todo el año ha sido esa particular manera suya de desaparecer durante varios días sin dejar rastro y sin que nadie de su equipo se atreva a dar una explicación que suene medianamente convincente.

Han intentado dar las excusas estándar como que tenía gripa, un malestar en el estómago o incluso él mismo ha llegado a apelar a un tímido raspón en la rodilla para justificar el no haber llegado a un evento programado en Chocó, al cual previamente confirmó su presencia.

Con corte a julio, Petro no había llegado a 82 eventos como Presidente, según un detallado conteo del portal La Silla Vacía. Y mantuvo ese ritmo hasta terminar el año. La última perdida fue entre el 21 y el 23 de diciembre, cuando no apareció, entre otras, al acto de lanzamiento de su programa bandera de subsidios “Jóvenes en Paz” en Medellín.

Basta con buscar en Google “Petro no llegó” para ver la dimensión del fenómeno. No llegó a San Andrés a celebrar con los raizales el fallo de La Haya, no llegó a la reunión de alcaldes en Bucaramanga, no llegó a la reunión con el presidente Boric, no llegó a la cumbre de paz con el expresidente Santos, no llegó al desayuno al que habían invitado, en Madrid, a 35 presidentes de las más grandes empresas de España. Y así sucesivamente.

No se tiene memoria reciente de una democracia en la que el mandatario se pierda de esa manera sin dar explicación alguna. Los casos más conocidos tienen que ver con presidentes como Fidel Castro o Hugo Chávez, en su momento, y de manera más reciente Daniel Ortega, de Nicaragua. El cubano, incluso, llegó a decretar que tenía derecho al secreto: “Debido a los planes del imperio (Estados Unidos), mi estado de salud se convierte en un secreto de Estado que no puede estar divulgándose constantemente”, dijo Fidel en ese entonces.

Más allá de la discusión de qué tanta transparencia se le puede exigir a un Presidente en un sistema democrático, el hecho es que si Gustavo Petro estuviera trabajando en una empresa habría fallado ya muchas veces en su deber de cumplir un horario para lo cual fue elegido: para llevar las riendas del país.

¿Existe un horario mínimo que debe cumplir un mandatario? ¿El trabajo del presidente es como el de cualquier otro empleado que tiene que cumplir ciertas reglas o es completamente distinto?