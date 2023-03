Sobre ese primer encuentro recordó: “quedamos a tomar un café y yo me enamoré, me enamoré de ese político”. Además, resaltó sobre el vínculo con Petro que ambos entendían el mundo de la misma forma, tenían una misma ideología y creían en las mismas luchas; desde entonces siempre ha estado a su lado, dijo Vendrell.

Según los registros de la prensa de España, se sabe que el exdiputado tiene cuatro imputaciones por corrupción desde 2020. Sin embargo, acerca de los procesos judiciales que tiene abiertos en su país natal precisó: “yo no me escondo de nada, he ido delante de un juez, si la justicia española fuera más rápida ya se habría aclarado todo lo que hay que aclarar”.

Vendrell aseguró que no tiene ningún contrato con el gobierno colombiano y precisó que justo necesitaba la nacionalidad colombiana, que le fue otorgada recientemente, para conseguir trabajo en el país: “No me escondo de la justicia española, con la ciudadanía colombiana. En la campaña presidencial del año pasado trabajé coordinando los 86 mil testigos electorales ahora se me nacionaliza porque eso me facilita el contrato como consultor político, para poder trabajar por este país”.

Además, relató que lo que tiene ahora es un proyecto que le presentó al presidente llamado “Colombia campo digno” que piensa desarrollar en el país, pero explicó que todavía no tiene claridad sobre con qué institución de la Presidencia lo podría desarrollar. “Mi empresa soy yo, no tengo ningún empresa ni en Colombia, ni fuera de país”, dijo.