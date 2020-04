Guardia de seguridad de cárcel en Bogotá dio positivo para covid-19

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, confirmó que un guardia de la Cárcel Distrital está contagiado por el Covid-19. El hombre manifestó síntomas desde el primero de abril, pero hasta el 7 de este mes se supo que tenía el virus.

Este es el segundo centro penitenciario del país en reportar contagio por covid-19, luego de que conociera la muerte de dos personas en la cárcel de Villavicencio. Uno de ellos había recobrado la libertad el primero de abril y falleció seis días después.

Acero anunció también que hay trece guardianes en aislamiento por posible contagio, a quienes ya se les aplicaron las pruebas para saber si padecen la enfermedad.

“A finales de marzo, un comandante de guardia de la cárcel Distrital presentó algunas molestias de salud por lo que se activó el protocolo y fue enviado a su casa, de acuerdo con el protocolo a aislamiento, y se le ordenó la prueba de la covid-19”, reveló Acero en entrevista con La FM. Se espera que los resultados sean entregados en los próximos días.

El secretario aseguró que la Secretaría Distrital de Salud asignó un equipo de médicos epidemiólogos para hacer seguimiento del caso. Sin embargo, aclaró que los reclusos no lograron tener contacto con él.

No obstante los trabajadores del Inpec han manifestado falta de insumos para protegerse de la epidemia, razón por la cual solicitaron suministros y amenazaron con renunciar a sus cargos si no les cumplen con garantías mínimas de bioseguridad.

“Algunas cárceles del país no cuentan con servicio de agua potable las 24 horas y en muchas de ellas existen brotes de enfermedades como la tuberculosis que no han sido atendidos adecuadamente. La mayoría de las cárceles del país no cuenta con servicio médico en horas de la noche ni los fines de semana exigiendo a la fiducia que administra los recursos que la población privada de la libertad sea mayor a 1500 para que se asignen turnos médicos permanentes”, resaltó el comunicado publicado por guardias del Inpec.

Los funcionarios también denunciaron que después de los motines que se presentaron en marzo, en diferentes cárceles del país, la situación de seguridad no ha mejorado y la guardia se encuentra bajo amenaza de secuestro y agresión. Asimismo, afirmaron que existe un plan pistola en contra de ellos.

Por tal motivo, el segundo vicepresidente del senado, Alexander López Maya, exigió al presidente Iván Duque, a la ministra del Interior, Alicia Arango, y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar la salud y la vida de los trabajadores administrativos, de custodia y vigilancia del Inpec.

Según López, estos problemas se han visto en cárceles de Bogotá, Cali, Santa Marta, Popayán, Cartagena, Villavicencio, Cómbita, Purificación, Quibdó, Montería, Pereira, Florencia, Girardot, La Plata, Santa Rosa de Viterbo, Jamundí, Sincelejo, Medellín, Manizales, La Ceja y Valledupar.

Por su parte, presos de la cárcel La Picota en Bogotá le pidieron al gobierno su ayuda para expedir un decreto que permite excarcelar a los detenidos en condiciones de vulnerabilidad. Pidieron especial atención por parte del Fiscal General de la Nación para prevenir más contagios y muertes entre la población carcelaria.