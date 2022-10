El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que no buscará legalizar la comercialización y el consumo de cocaína en el país. El anuncio lo dio el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante la presentación del informe de cultivos ilícitos de la Organización para las Naciones Unidas, ONU. Sin embargo, insistió en que sí buscarán que no haya un trato penal para los campesinos cultivadores de coca.

“El Gobierno nacional pondrá en ejecución una nueva política de drogas que no incluye la legalización de la cocaína. Es posible que ese cambio se de alguna día en el mundo (...) Pero no es inmediato y el Gobierno colombiano no está interesado y no va a promover ni modificar la legislación en el sentido de legalizar el tráfico y el comercio de la cocaína”, dijo.

Este anuncio deja entrever cómo será el diseño de las políticas públicas para atacar el narcotráfico en el país. Por ahora, se espera que el ejecutivo sí inste a la legalización del cultivo, comercio y consumo de la marihuana con fines recreativos.

Ahora bien, lo que sí es nuevo y cambia el panorama de cómo venía funcionando el país durante el gobierno del expresidente Iván Duque tiene que ver con los cultivos de uso ilícito.