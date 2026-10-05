Gobierno alista revisión del Acuerdo de Paz para presentarla en la ONU: ¿qué puede cambiar?

La revisión de la implementación del Acuerdo de Paz que impulsa el Gobierno de Abelardo De La Espriella promete convertirse en uno de los nuevos frentes de discusión política del país.
Mientras la administración asegura que es necesario evaluar los resultados de una década de implementación, el margen para desmontar o modificar algunos de los desarrollos jurídicos del acuerdo no es absoluto.
El Acto Legislativo 02 de 2017 incorporó a la Constitución disposiciones transitorias relacionadas con la implementación del Acuerdo Final y estableció que las actuaciones de las autoridades deben guardar coherencia con lo pactado y desarrollarse de buena fe. De ahí que cualquier intento de modificar o frenar aspectos de su implementación tenga límites jurídicos y constitucionales.
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El debate llegará el próximo 12 de octubre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí, el Gobierno presentará su posición frente al Acuerdo de Paz, en medio de una revisión interna sobre la manera como se ha ejecutado el pacto y sobre los cambios que pretende introducir en su implementación.
La posición del Ejecutivo no llegará de sorpresa al escenario internacional. El viraje de esta administración frente a los temas de paz es distinto al de su antecesor.
A mediados de julio, antes de posesionarse, De La Espriella fue enfático en sus críticas a la política de paz y a la justicia transicional. En una alocución anunció la eliminación de la figura del Comisionado para la Paz y aseguró: “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”. También sostuvo que, desde el 7 de agosto, el objetivo sería “el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”.
En ese mismo proceso de reestructuración, el entonces presidente electo anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final trasladaría sus funciones al nuevo Comisionado Nacional de Seguridad.