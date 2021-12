“Hubiéramos preferido otra decisión”: Duque sobre retiro de las Farc de lista de terroristas

"La entendemos, la respetamos. Hubiéramos preferido otra decisión pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados en enfrentar las disidencias y como lo ha dicho Estados Unidos, los que tienen proceso en sus cortes judiciales siguen y no se les otorgará visa”, expresó el mandatario.

El anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de sacar a las Farc de su lista de organizaciones terroristas no cayó bien en el Gobierno nacional. El presidente Iván Duque aseguró que aunque respeta la decisión, hubiese preferido que se tomara otra determinación.

"Aquí lo importante no es tanto la lista, sino seguir enfrentando a estos grupos con toda la capacidad, que todas las personas que están en proceso de sometimiento ante la JEP que digan toda la verdad y que haya sanciones efectivas. Esa es la conversación real", expresó.

"El terrorismo no se puede perdonar"

Otra de las figuras del Gobierno que alzó su voz de rechazo ante la decisión de Estados Unidos fue la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que ni el terrorismo ni los delitos de lesa humanidad se pueden perdonar.

"La consideración de delitos de terrorismo, por supuesto que se mantiene. El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar ni perdonar", dijo.

Añadió que, con la salida del listado, lo que EE. UU. reconoce es que ya no existe como grupo, "pero eso no quiere decir que las actividades de todos y cada uno de sus miembros no hayan sido de terrorismo, mientras hicieron parte de ese grupo".