Lcaravana de 30 vehículos –que incluye varios blindados– del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, fue atacada en la tarde de este lunes con artefactos explosivos mientras se movilizaba por el sur del departamento.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se presentó en el sector de La Macarena, en una zona conocida como La Cristalina de Lozada, uno de los sectores que históricamente han sido ocupados por las Farc y que hoy tiene una amplia presencia de las disidencias de ese grupo.

“Estamos bien y no vamos a parar. Me encuentro en la base militar de La Macarena. Llevamos tres días de recorrido y no vamos a parar (...) Sabemos que a los delincuentes y a los bandidos no les gusta que el Estado haga presencia”, indicó el gobernador.

Sobre los hechos, las autoridades locales agregaron que grupos delincuenciales activaron un artefacto explosivo y un vehículo de la caravana fue alcanzado. Sin embargo, no se registraron personas heridas y se confirmó que el gobernador salió ileso del ataque.

El lugar del atentado es territorio en disputa por las disidencias al mando de ‘Gentil Duarte’, un narcotraficante que hizo parte de las extintas Farc y por quien el Gobierno ofrece hasta $2.000 millones de recompensa.

Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional desplegó sus tropas en la zona para reforzar su presencia y evitar un nuevo ataque contra el mandatario departamental o su equipo de trabajo.

Durante la mañana, en estos recorridos por la zona rural del municipio de Mesetas, el gobernador invitó a la comunidad a no pagarles extorsiones a grupos criminales. “No hay que pagar extorsiones, hay que denunciar. La gente tiene derecho a vivir traquila de su trabajo y que de él no viva ningún zángano”, dijo.

Por ahora no hay indicios precisos sobre el autor del ataque, pero hay un precedente de amenazas contra el gobernador. En diciembre de 2020, Zuluaga fue advertido de amenazas de muerte en su contra. En su momento, el coronel Gustavo Berdugo, comandante del departamento de Policía Meta, dijo que alias ‘el loco Iván’ estaba ofreciendo $1.000 millones por su cabeza.

No obstante, ‘el loco Iván’ fue abatido en noviembre de 2020, en el municipio de Angostura, Estado de Bolívar en Venezuela.

El viernes pasado, el gobernador Zuluaga evidenció a un par de hombres tratando de robar a una mujer en una vía de Villavicencio, situación a la que reaccionó tirando el carro que conducía contra los dladrones. “No pude pasar de largo, no podemos ser indiferentes a la delincuencia”, dijo