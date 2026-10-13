Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Militares confundieron a sus colegas con el Clan del Golfo y se armó balacera que dejó dos heridos

El incidente de “fuego amigo” ocurrió en la frontera de los departamentos de Caldas y Antioquia.

  • Los dos soldados heridos en el caso de “fuego amigo” en Caldas fueron llevados a un centro médico. FOTO: CORTESÍA DE @FuerzasMilCol.
    Los dos soldados heridos en el caso de “fuego amigo” en Caldas fueron llevados a un centro médico. FOTO: CORTESÍA DE @FuerzasMilCol.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

Dos soldados resultaron heridos en un enfrentamiento ocurrido por error entre dos unidades militares diferentes, en el marco de una operación contra el crimen organizado en la zona rural del departamento de Caldas.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el incidente se registró en la mañana de este martes en el municipio de Norcasia, donde confluyeron, por diferentes direcciones, pelotones de la Séptima y de la Quinta División del Ejército.

Los militares de la Séptima División estaban en una operación contra el cartel narcotraficante Clan del Golfo, cuando se encontraron con sus colegas en el monte y empezó una balacera.

Los dos soldados lesionados fueron enviados a centros médicos, donde se recuperan. El Ejército no ha emitido comunicaciones oficiales al respecto.

En la región en la cual se presentó el choque de “fuego amigo” delinque el frente Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, al mando de un delincuente apodado “Fantasma”.

Sus redes se expanden al Norte de Caldas, el Oriente de Antioquia y la subregión del Magdalena Medio, donde se dedican al narcotráfico, la extorsión y el sicariato, entre otros delitos.

El pasado 28 de mayo se registró otro caso de “fuego amigo” entre miembros del Ejército y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el departamento del Caquetá.

Sucedió en la Ruta Nacional 65, en el tramo localizado entre los municipios de El Paujil y El Doncello, donde había tropas de la Brigada 12 en estado de alerta, porque horas antes se había detectado la instalación de pancartas alusivas a las disidencias de las Farc.

En esas circunstancias, los militares recibieron información de parte de la comunidad acerca de la presencia de una caravana de vehículos sospechosos, en los que se transportaban hombres armados.

Cuando los uniformados observaron las camionetas, hicieron la señal de pare, y al no ser obedecidos, se inició un tiroteo con sus ocupantes.

Por fortuna esa vez no hubo heridos, y al poco tiempo se confirmó que los de la caravana eran de la UNP.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Fuego amigo entre el Ejército y escoltas de la UNP por poco genera tragedia en Caquetá.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Fuerza pública
Ejército nacional
Operativos militares
Bandas Criminales
Clan del Golfo
Fuerzas Militares
Militares
Colombia
Caldas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form