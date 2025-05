“No me han dejado gobernar”: así va el divorcio político de Francia Márquez con el presidente Petro

A la vicepresidente le cobraron las críticas que hizo en televisión nacional a la administración de Petro durante el primer Consejo de Ministros abierto al público: le quitaron su cargo como jefe de la cartera y no volvió a aparecer en eventos junto al presidente.

Afirmó que no ha tenido presupuesto en la Vicepresidencia y que, lo poco que ha ejecutado, fue gracias a recursos de cooperación internacional .

“No me han dejado gobernar”, dijo Márquez Mina durante un evento que conmemoró los 174 años de la abolición de la esclavitud en Colombia.

Francia Márquez fue una revelación de la política en Colombia que Gustavo Petro apagó. Las promesas de liderar la agenda en favor de las mujeres y las comunidades más vulnerables quedaron relegadas y a la vicepresidente no le quedó otro camino que ser una voz de protesta dentro del Gobierno.

“Ella no está en las mismas condiciones que los demás ministros. Eso le da legitimidad política y es clave para entender por qué siente la fuerza para decirle al presidente lo que piensa”, dijo Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado.

La funcionaria también se ha mostrado distante de los cabildos y movilizaciones en calle que convocó el Gobierno para rechazar el hundimiento de su consulta popular en el Senado.

“No lo sé. Todavía no sé, puede que sí, puede que no. No depende de nada, depende de que debo concentrarme en gobernar y en responderle a Colombia”, afirmó Márquez cuando le preguntaron si participaría de las movilizaciones.

La vicepresidente también cuestionó la eficacia de convocar a una consulta y afirmó que, si el Congreso se compromete a sacar adelante las reformas sociales, no hay necesidad de entrar en confrontación con el Legislativo.

“No estoy dubitativa. He hecho un llamado al diálogo, a un acuerdo nacional, y ese acuerdo consiste en que la reforma avance en el Congreso y garantice los derechos de los trabajadores”, apuntó.