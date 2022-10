“No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, toca revisar los valores, porque no podemos gastar de manera exorbitante” , señaló Márquez.

“Hice la solicitud de tres camas más grandes donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda la instalación limpia, para darnos de comer, tuvieran un lugar dónde ir a descansar de manera adecuada”, aseguró Márquez, apuntando que todas las críticas se han dirigido al valor de los artículos adquiridos, “pero no hablan de lo importante, de lo que eso significa”.

La vicepresidenta aseguró que lo primero que revisó para dotar su casa fue la habitación de las empleadas domésticas. “Yo fui empleada de servicio doméstico y para mí era una humillación tener una camita chiquita donde uno no se puede ni voltear , entonces llegamos aquí y encontré, para sorpresa mía, la misma cama chiquitica”, relató en la RTVC.

En la entrevista con la RTVC, Márquez también señaló que para las compras “no hubo mucha consulta”, pero que sí les precisaron que “las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y es la imagen del país”.

Finalmente, apuntó: “Yo no me enfoqué en hacer pedidos de cosas gigantes, como dicen, ni tampoco los plumones de las plumas de los gansos. Yo soy ambientalista así que me da hasta risa”.