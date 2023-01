La vicepresidenta explicó, días después, la supuesta razón por la que el jefe de Estado había llegado tarde al evento. “Yo no sabía que estaba pasando. Ya habían pasado varias horas y no teníamos una información precisa de por qué no llegaba el presidente. Lo que no nos dijeron es que hubo una falla en Pereira en el avión que se desplazaba y eso retrasó su llegada”, dijo Márquez.

Publicidad

El Ministerio de la Igualdad fue una promesa de campaña que le hizo Petro a su entonces fórmula vicepresidencial. En octubre pasado el proyecto de ley de esta cartera fue radicado en el congreso con mensaje de urgencia y tras surtir todos los debates solo resta la firma del presidente para que sea ley.

La vicepresidenta explicó que trabajará en esta cartera por mejorar la calidad de vida de las personas que habitan lo territorios que han sido históricamente olvidados en el país, para alcanzar una sociedad más equitativa.