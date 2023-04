Fracasó la estrategia de Poulos para evadir la cárcel

La estrategia con la que se buscaba que fuera excarcelado John Poulos, el ciudadano estadounidense acusado de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios, no surtió efecto; fracasó. La jueza 61 de conocimiento decidió este viernes que siga en prisión y que desde allí enfrente el juicio que empieza el lunes.

Los argumentos presentados por la defensa hacen énfasis en que la captura fue ilegal, se cometieron errores en su deportación y en las audiencias preliminares, no contó con un traductor claro y la legalización de captura se hizo fuera de los tiempos estipulados. Además, dijo el abogado defensor en la audiencia de este viernes que a Poulos no le leyeron sus derechos y que cuando llegó a Colombia, deportado de Panamá, no le permitieron hablar con su familia.

Con estas cartas sobre la mesa, la jueza determinó que en el procedimiento adelantado a Poulos no hubo ningún tipo de error y que –por esa razón– determinó que debería seguir en prisión.