Fondo Milagro ahora sí entrará en marcha: cinco claves del plan para reconstrucción tras el terremoto

Pasados dos meses del terremoto del 10 de agosto, el Fondo Milagro comenzará la fase de reconstrucción de los territorios afectados. Este jueves, su comité directivo tendrá la primera sesión y deberá aprobar las reglas para poner en marcha su operación: así lo informó el gerente del Fondo, el antioqueño Jaime Uribe.
Así las cosas, Uribe dijo ante la Comisión de Seguimiento para la reconstrucción del Congreso que hoy deberán quedar listos varios documentos clave: el manual operativo del fondo, el manual de contratación y las reglas del comité directivo.
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