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Cali espera recursos del Fondo Milagro tras dos meses del terremoto; primeras ayudas llegarían a 867 negocios

En el Concejo advirtieron que los recursos disponibles no alcanzan para atender a los comerciantes afectados por el terremoto. También cuestionaron los recortes previstos para 2027 y los costos de administración de las ayudas.

  • El Concejo de Cali advirtió que las primeras ayudas para la recuperación económica tras el terremoto llegarían a 867 negocios afectados. Foto: Colprensa.
    El Concejo de Cali advirtió que las primeras ayudas para la recuperación económica tras el terremoto llegarían a 867 negocios afectados. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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Publicado hace 3 horas Actualizado hace 2 horas
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A más de dos meses del terremoto, la recuperación económica de Cali sigue a la espera de recursos. Mientras miles de comerciantes intentan levantar sus negocios, en el Concejo advirtieron que la ciudad todavía no dispone de dineros del Plan de Atención a la Emergencia (PAE) ni del Fondo Milagro y depende principalmente del presupuesto local para responder.

La advertencia surgió durante un debate de control político citado por la concejal Alexandra Hernández Cedeño para evaluar la gestión de las secretarías de Vivienda, Desarrollo Económico, Gestión de Desastres y Movilidad.

La discusión dejó sobre la mesa una preocupación: las primeras ayudas tienen una cobertura limitada frente a lo que se ha reportado que se necesita.

Según lo expuesto en la sesión, inicialmente serán atendidos 867 negocios con una inversión de $10.000 millones del Fondo Solidario y de Oportunidades. Entretanto, el concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur citó un registro de la Cámara de Comercio de más de 7.000 unidades productivas afectadas, según reportó El Tiempo.

“Preocupa que la cobertura sea tan limitada frente a la realidad”, sostuvo Hernández, quien también pidió determinar y unificar los censos de damnificados.

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Aunque durante el debate se habló de 48.000 familias afectadas, la concejal advirtió que el subregistro podría dejar por fuera a más personas. Consolidar esa información resulta necesario para establecer el alcance de los daños y las necesidades de financiación.

Menos presupuesto para la recuperación

La inquietud también se concentró en el proyecto de presupuesto para 2027. Zamora alertó que contempla una reducción superior a $14.000 millones para el programa de desarrollo productivo, además de recortes en Vivienda y Gestión de Desastres.

“Necesitamos atender una emergencia, pero no se podría con esos recortes al presupuesto”, afirmó.

El cuestionamiento apunta a la capacidad que tendrá la administración para sostener la recuperación durante el próximo año, cuando los comerciantes seguirán necesitando apoyo para retomar sus actividades.

En esa misma línea, el concejal James Junior Agudelo Arévalo pidió fortalecer el presupuesto de Desarrollo Económico y articular sus proyectos con las demás dependencias responsables de la reconstrucción.

Y es que la urgencia de los comerciantes es conseguir dinero para volver a trabajar.

Así lo planteó la concejal María del Carmen Londoño Sanna, quien consideró insuficientes las capacitaciones y los foros frente a la falta de capital que enfrentan los negocios después del terremoto. También aseguró que el alcalde Alejandro Éder no acogió una propuesta de acuerdo suya para respaldar emprendimientos.

A esa preocupación se sumó una advertencia sobre el empleo. Según la estimación presentada por Carlos Ariel Patiño Moya, la ciudad podría perder más de 18.000 puestos de trabajo y necesitaría al menos dos años para recuperar su economía.

Pero la discusión también pasa por cuánto dinero llegará a los beneficiarios. Rodrigo Salazar Sarmiento cuestionó que una cuarta parte de los más de $9.000 millones destinados a capital semilla para microcréditos se utilice en la administración del operador. Para el concejal, ese porcentaje constituye un “abuso”.

Henry Peláez Cifuentes pidió revisar el funcionamiento del Fondo Solidario. Su propuesta consiste en convertirlo en una banca de segundo piso y condicionar los desembolsos a la presentación de planes rigurosos de recuperación por parte de los operadores.

El panorama se complica por dificultades que Cali arrastraba antes de la emergencia. Carlos Andrés Arias Rueda mencionó una informalidad superior al 47,4 % y una cartera pendiente del Impuesto de Industria y Comercio que supera los $1,4 billones.

Lea también: Fondo Milagro ahora sí entrará en marcha: cinco claves del plan para reconstrucción tras el terremoto

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos negocios recibirán las primeras ayudas para la recuperación económica de Cali?
Inicialmente, serán atendidos 867 negocios, con una inversión de $10.000 millones del Fondo Solidario y de Oportunidades, según lo expuesto en el Concejo. La noticia no detalla las fechas de desembolso.
¿Cuántas unidades productivas resultaron afectadas por el terremoto en Cali?
El concejal Sergio Mauricio Zamora citó un registro de la Cámara de Comercio de más de 7.000 unidades productivas afectadas, según la información atribuida a El Tiempo. En el debate también se pidió unificar los censos para precisar las necesidades.
¿Cali ya recibió recursos del Fondo Milagro y del Plan de Atención a la Emergencia?
Según lo advertido durante el debate, la ciudad todavía no disponía de esos recursos y dependía principalmente del presupuesto local. La noticia no precisa una fecha para su llegada.

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