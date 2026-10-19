Cali espera recursos del Fondo Milagro tras dos meses del terremoto; primeras ayudas llegarían a 867 negocios

A más de dos meses del terremoto, la recuperación económica de Cali sigue a la espera de recursos. Mientras miles de comerciantes intentan levantar sus negocios, en el Concejo advirtieron que la ciudad todavía no dispone de dineros del Plan de Atención a la Emergencia (PAE) ni del Fondo Milagro y depende principalmente del presupuesto local para responder.

La advertencia surgió durante un debate de control político citado por la concejal Alexandra Hernández Cedeño para evaluar la gestión de las secretarías de Vivienda, Desarrollo Económico, Gestión de Desastres y Movilidad.

La discusión dejó sobre la mesa una preocupación: las primeras ayudas tienen una cobertura limitada frente a lo que se ha reportado que se necesita.

Según lo expuesto en la sesión, inicialmente serán atendidos 867 negocios con una inversión de $10.000 millones del Fondo Solidario y de Oportunidades. Entretanto, el concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur citó un registro de la Cámara de Comercio de más de 7.000 unidades productivas afectadas, según reportó El Tiempo.

“Preocupa que la cobertura sea tan limitada frente a la realidad”, sostuvo Hernández, quien también pidió determinar y unificar los censos de damnificados.

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Aunque durante el debate se habló de 48.000 familias afectadas, la concejal advirtió que el subregistro podría dejar por fuera a más personas. Consolidar esa información resulta necesario para establecer el alcance de los daños y las necesidades de financiación.