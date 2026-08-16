Fisura en la derecha para 2027: empieza batalla por los avales

En junio del año pasado, cuando Abelardo de la Espriella tocó la puerta de Álvaro Uribe con la intención de que el Centro Democrático le diera un aval a su candidatura presidencial, el expresidente no se imaginaba que un año después terminaría comparándose con una “abejita laboriosa” para defender a su partido de un desafío inesperado: el nacimiento político que podría ponerle competencia.

Uribe ha explicado que, en ese momento, el Centro Democrático ya llevaba meses adelantando su proceso de selección de candidato, por lo que la solicitud de De la Espriella no pudo prosperar. Lo que vino después fueron algunos halagos públicos al tiempo que se armaba una pelea que, al parecer, no se quedó en la campaña.

Y es que, si bien Uribe asistió a la posesión presidencial y ha celebrado algunas decisiones del nuevo gobierno —como la ayuda de EE. UU. a “nuestras Fuerzas Armadas”—, lo cierto es que la disputa entre el Centro Democrático y el nuevo movimiento que rodea a De la Espriella apenas empieza con miras a las elecciones locales de 2027.

De puertas para afuera, los integrantes del Centro Democrático parecen rodearse unos a otros: comparten que el partido “no es de derecha”, como lo dijo Paloma Valencia hace dos semanas en una conferencia; y ante las críticas por haber votado en el Senado a favor de que Petro pudiera salir del país en el año siguiente de su mandato, argumentan que a todos los expresidentes se les ha dado ese permiso, como indicó el mismo Uribe, quien agregó que ha visto en las redes sociales “acusaciones llenas de rabia contra el Centro Democrático”.

Sin embargo, de puertas para dentro, algunos no se sentirían del todo cómodos con esas posturas. Justo en medio de esas polémicas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio personería jurídica a Defensores de la Patria, como lo anticipó EL COLOMBIANO.

Es decir, que el movimiento con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia se convertirá ahora en un partido político. La decisión le da acceso a financiación estatal y capacidad de entregar avales para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales en las elecciones de octubre de 2027.

De hecho, ya suena la posibilidad de tener lista en el Concejo de Cali, coavalar un candidato a la alcaldía de Medellín, así como fichar aspirantes en Tolima, Cundinamarca y en la Costa Caribe. Fuentes cercanas al nuevo gobierno le dijeron a este medio que la noticia fue recibida con entusiasmo.

Incluso, reconocieron que el empalme regional y el despacho desde varias sedes alternas no solo responden a una intención genuina de empoderar a las regiones, sino también a una manera de ir tanteando terreno de cara a esas elecciones locales.

Aunque el Centro Democrático fue el primer partido en declararse de gobierno, en el uribismo saben que, lejos del Congreso, en las urnas podrían llegar a tener un competidor directo. Mientras el partido de Uribe afina su agenda legislativa, Defensores de la Patria ya tiene varias cartas sobre la mesa.