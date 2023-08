Lo que los investigadores esperan revelar es los presuntos abusos o irregularidades que se pudieron presentar en el procedimiento que se le hizo a Meza. Precisamente, Marelbys estuvo durante cuatro horas en interrogatorio, en donde dice que se vio expuesta a distintas presiones psicológicas e intimidaciones.

La mujer relató a Semana que la llamaron “ladrona” y “mentirosa”, en repetidas ocasiones, además de amenazarla con que después de que abandonara el lugar en donde se encontraba la llevarían directo a la cárcel y que la casa de sus hermanos y la de ella sería allanada.

“Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”, relató la exniñera del hijo de Laura Sarabia para el medio.

El caso se remonta a finales de enero cuando Laura Sarabia reportó el robo de un maletín millonario en su propia casa. En principio se habló de un bolso con 7.000 dólares en su interior, pero la suma no ha sido precisada. Por eso, mientras la Fiscalía rastreaba ese hurto, Sarabia hacía sus propias investigaciones y practicó pruebas de confiabilidad a sus empleados, entre ellos Marelbys.

Sin embargo, en medio del escándalo del polígrafo supuestamente irregular, también se conoció que el número de teléfono de Marelbys fue incluido en una lista del Clan del Golfo para que le escucharan las comunicaciones. Junto a ella, también se relacionó el número de otra de las empleadas de Sarabia. Ambas no tenían ningún tipo de relación con ese grupo criminal.

Por esos hechos, también se llamó a interrogatorio al coronel Carlos Feria, encargado de la seguridad en la Casa de Nariño. Y el uniformado Óscar Dávila, quien se suicidó días después.