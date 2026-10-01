Fiscalía afecta 25 bienes por más de $20.000 millones en investigación por corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los señalados implicados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de las investigaciones por el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias. La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, después de diferentes actos de investigación encaminados a identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados. De acuerdo con la Fiscalía, se trata de 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres.

Los bienes tienen un avalúo preliminar cercano a $20.000 millones y estarían relacionados con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

¿Cuáles fueron los bienes incautados?

La Fiscalía informó que cuatro de los activos afectados, ubicados en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca), estarían vinculados a Iván Name Vásquez. En uno de estos casos, la medida cautelar recae únicamente sobre el 33% de la propiedad que le correspondería. Lea más: Fiscal Camargo enfrenta otra denuncia en su contra por actuación en el caso UNGRD: ¿qué hay detrás de la nueva acusación? En el caso de Andrés Calle Aguas, cuatro inmuebles ubicados en Montería, Córdoba, harían parte del patrimonio sobre el que fueron impuestas las medidas.

Los bienes afectados corresponden a 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en distintas regiones de Colombia. FOTO: Fiscalía.

A esto se suma un inmueble en Medellín, que pertenecería a Olmedo López; otro ubicado en Sabana de Torres, que estaría a nombre de Sneyder Pinilla, y un predio en Tabio, Cundinamarca, que sería del exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Por su parte, siete bienes ubicados en Pasto y Chachagüí, en Nariño, y en Cúcuta, Norte de Santander, tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero.

Las medidas cautelares hacen parte de una investigación de la Fiscalía para identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados en el caso de la UNGRD. FOTO: Fiscalía.

Entre los activos afectados también hay sociedades que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas en diferentes maniobras relacionadas con la contratación en la UNGRD y para dar tránsito a los dineros recibidos.

¿Qué medidas tomó la Fiscalía?

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con el Ejército Nacional, adelantan las diligencias para materializar las medidas cautelares. Estas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios. La actuación hace parte de un frente investigativo creado por la Fiscalía para establecer la relación entre el patrimonio de los presuntos involucrados y las conductas que son materia de investigación dentro del macrocaso de corrupción en la UNGRD.

El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, señaló que las medidas fueron adoptadas luego de los actos de investigación realizados para identificar y verificar el patrimonio de quienes estarían involucrados en el direccionamiento de la contratación y la desviación de recursos.

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