La fiscal Angélica Monsalve no se quedó de brazos cruzados ante las acciones legales que aseguró emprender la congresista Catherine Juvinao luego de señalar a Monsalve como la que había filtrado un video personal. Para salirle al paso, la fiscal dijo que también iba a denunciar a Juvinao ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema por el delito de injuria.

Sin embargo, desde el primer momento en que Juvinao hizo la denuncia, la fiscal Monsalve aseguró que todo era mentira y que la estaba culpando falsamente. “Ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar a la Fiscalía General de la Nación y usarme para eso”, dijo Monsalve.