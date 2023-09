“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde él dice, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti”, aseguró Benedetti.

Quien supuestamente buscó a la persona para declarar fue el fiscal Daniel Hernández, donde Benedetti lo califica como un bandido. “Y después, él dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada, -¡estamos hablando del bandido de Hernández, no!-, que fueron allá a decirle que hablará mal en contra mía. Luego esa persona nunca declaró en contra mía”.