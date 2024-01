En la Fiscalía ya se adelantan procesos como el de las chuzadas a Marelbys Meza (exniñera de la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia) y el del posible enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro (hijo del presidente) por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Dos escándalos que involucran funcionarios y miembros de la familias presidencial.

Por tanto, señaló Barbosa, las denuncias del Jefe de Estado son una “cortina de humo” para desviar la atención frente a los procesos que enfrentan su hijo y sus funcionarios.



“Se le salió completamente de control la seguridad del país y la gobernabilidad y ante esa circunstancia, arremete contra el fiscal general señalando que yo lo estoy persiguiendo, que la entidad lo está persiguiéndolo, incluso a dos semanas de irme yo del cargo”, añadió Barbosa.

De tener asidero las denuncias del Presidente, el fiscal Barbosa tendría que adelantar todas las aperturas de los procesos contra los funcionarios antes del 12 de febrero, fecha en la que termina su periodo constitucional para darle paso a una de las tres fiscales que ternó el propio Gustavo Petro.

En todo caso, el fiscal Barbosa aseguró que el presidente desconoce el funcionamiento de la Constitución y le explicó que la Fiscalía no puede llevar preso a nadie, porque todos los procesos deben pasar por el conocimiento de los jueces.

“Que una persona que ostente la Presidencia de la República termine con sus absurdas declaraciones, volviéndose una caricatura, es muy grave para el país”, añadió Barbosa.

Frente a la denuncia de que al interior de la Fiscalía protegían “mafias”, el fiscal Barbosa lanzó otro dardo y le recordó a Petro que fue él quien solicitó levantar órdenes de captura de varios cabecillas, por su política de “paz total”.

“Ausencia de gerencia frente a la seguridad, tiene al país al garete, no hay gerencia, no hay gobernabilidad. Las regiones están abandonadas, es un Presidente que no asiste y no cumple con sus funciones”, puntualizó el fiscal general.

De fondo, la Corte Suprema de Justicia todavía no se decide por ninguna de las tres mujeres que ternó el presidente para reemplazar a Barbosa: Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo Garzón.