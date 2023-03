Fiscal alerta por 7 ‘micos’ en el Plan de Desarrollo de Petro

“En el marco de esas decisiones desacertadas del manejo del orden público de Colombia, hoy estamos en una situación de caos y de imposibilidad de hacer ejercicio de la acción judicial llevando al país a tener más de 365 órdenes de captura sin materializar por parte de nuestra Fiscalía, porque no existe posibilidad de entrada a zona rural de las Fuerzas Militares y de Policía”, aseveró el fiscal desde Medellín, donde realizó este miércoles una jornada de rendición de cuentas de sus tres años de gestión.

El fiscal precisó que el levantamiento del cese al fuego con el Clan del Golfo es muestra de que el presidente Petro reconoció su error. Además, dijo que por cuenta del cese de hostilidades más de 300 órdenes de capturas no se han podido llevar a cabo. ¿La razón? La imposibilidad de que el Ejército y la Policía puedan entrar a zonas rurales. Incluso, fue más allá y aseguró que, por esa misma decisión, otras 3.600 peticiones para poner tras las rejas a homicidas quedaron sin ejecutar en varias zonas.

El eje de las preocupaciones del fiscal es que el relajamiento de los controles para contratar termina facilitando la entrega de recursos a a dedo, lo que –de paso– fomentaría la criminalidad. Aquí es clave, según él, el concepto de economía popular que tanto “cacarea” Petro, porque al ser tan voluble no se le pueden poner límites.

Se interviene la ley de transparencia

Según el estudio que realizó la Fiscalía, el artículo 289 modificaría la ley de transparencia y le terminaría dando facultades a cabildos indígenas y negritudes para que contraten de forma directa. La razón es que al ser actores que carecen de experiencia contractual pueden ser fácilmente manipulables por inescrupulosos. “¿Cómo le vamos a decir que contraten si, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la cultura propia de un pueblo indígena?”, agregó.

No hay claridad en la modalidad de contratación

Otra de las preocupaciones tiene que ver con la transparencia en las modalidades de contratación que plantea el PND, a través del Fondo de Vida y otro más del Ministerio del Deporte. La razón es que hoy no existen y, al crearlos con este articulado, no se tienen reglas específicas de protección de los recursos que van a manejar. Incluso, alertó que serían focos de contratación directa, que, sumado a las alertas anteriores, abren la puerta a desfalcos. “Necesitamos transparencia en el uso de recursos, porque puede existir incertidumbre al momento de investigar delitos asociados a la contratación directa”, resaltó. Incluso, advirtió que esto fomentaría la celebración indebida de contratos.

Se vuelve a meter el narcotráfico

El fiscal denunció que cada vez que el Gobierno presenta un proyecto le meten un artículo relacionado con narcotráfico, y el PND no fue la excepción. Según Barbosa, en el Plan los narcos podrían controlar recursos entregados bajo el concepto de “comunidad”, pues se altera lo establecido en el programa de sustitución de cultivos que se conoce como PNIS. La razón es que, actualmente, estos giros se le hacen es a familias y al ampliar el término cualquiera puede meterse. “Hay que hacer una reconversión, pero pongan familias no comunidades, no abran un boquete. Eso es como una especie de banquete de recursos sin control”, enfatizó.