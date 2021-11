Política generalizada

La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que estos crímenes de guerra no solo se hicieron reiteradamente sino que formaron parte de un plan que utilizaron las Farc con los secuestrados en todo el país. No obstante, este no tuvo las mismas dinámicas en cada bloque guerrillero.

En el documento de 99 páginas –en poder de EL COLOMBIANO–, el tribunal de justicia transicional describió que, por ejemplo, el Bloque Sur (que operaba en lugares como Nariño, Cauca, Putumayo) forzó a los secuestrados a trabajar por no haberles pagado las sumas de dinero que les pedían.

Por el lado del Bloque Oriental, este los obligó a manejar canoas, carros y camiones para transportar heridos. Tanto así que una enfermera que trabajaba en el Hospital de Miraflores, Guaviare, fue llevada a la fuerza para que curara a combatientes en enfrentamientos.

Otros fueron los patrones en los bloques Caribe, Noroccidental, Occidental y Magdalena Medio, pues este último incluso obligaba a las mujeres a cocinar para las exFarc, y a los hombres a raspar coca durante su cautiverio.

Para la Sala, todo esto “sí hizo parte del ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil”, ya que la imposición de trabajos forzados por parte de comandantes de las Farc, sumada a los malos tratos, se derivan de la vulnerabilidad y sometimiento a los que estaban expuestas las víctimas.

Luis Eduardo Celis, analista experto en conflicto armado, cree que si la JEP considera que estos altos jefes de las Farc deben responder por ese crimen, ellos van a tener que hacerlo en las declaraciones que adelanten ante la justicia transicional.

Según él, los miembros del Secretariado están compareciendo, “y si les imputan eso tendrán que responder”. Lo que sigue es el debido proceso y las garantías.

Sin embargo, el anuncio no fue solo en esa vía. En la documentación que revisó durante este año, la JEP no encontró que la Procuraduría hubiera incluido información que permitiera concluir que las Farc incurrieron en la venta de secuestrados.

Lo que sí encontró es que la guerrilla entregó “comisiones” a grupos de delincuencia común que les llevaban secuestrados, “sin que ello tenga los elementos fácticos de una venta”.

Pero el auto presentado por la JEP este viernes no solo determinó la esclavitud como crimen de lesa humanidad dentro de esa jurisdicción.

Además, el Ministerio Público no fue el único que hizo pedidos. En efecto, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó un análisis de por qué las Farc torturaban a las personas, ya que en el Auto 19 de 2021 no estaba explícito ese propósito. Esa petición fue desestimada, ya que la Sala encontró que sí se caracterizaron conductas respecto a ello.