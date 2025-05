Fact check al argumento del Gobierno sobre “fraude” en la Consulta Popular: falso

Con el voto de Peralta y Fuelantala la votación habría quedado 49-49 y se habría tenido que repetir. Las explicaciones de Peralta fueron confusas e insuficientes. La otra razón fue la votación de los tres senadores del MIRA. Estos estaban en un principio en el listado con el que el Gobierno contaba pero a última hora decidieron votar por el NO y señalaron que no habían cantado su voto porque eso habría sido beneficiar la estrategia del Gobierno.

Los votos finales fueron 49 por el no y 47 por el sí. Votaron 96 congresistas. El Gobierno realmente perdió por dos votos que no estuvieron en el momento determinante de la votación: el de Martha Peralta, que se fue del Congreso a esa hora por supuestos “problemas en el colón”, y el de Richard Fuelantala del Partido AICO que luego argumentó preferir la apelación a la reforma laboral.

La controversia principal estuvo relacionada con el voto del senador Edgar Díaz, de Cambio Radical. Díaz votó no pero en el momento del último registro de su voto manual el secretario del Senado, Diego González, tuvo una confusión que se superó en segundos y ratificó el voto del senador Díaz por el no. El argumento de María José Pizarro y el ministro Benedetti es que ese voto fue “aclarado” cuando ya se había cerrado la votación. Pero en realidad el voto no se aclaró. Díaz siempre votó no, por lo que lo único que ocurrió es que cuando se cerró la votación, en el conteo de los votos González corroboró el voto negativo y lo sumó al no a la Consulta Popular.

Pizarro dijo en La FM que una de las irregularidades para argumentar el fraude es que había en la plenaria “93 personas votando, pero solo 92 votos”. Eso es falso. Votaron 96 congresistas y la persona que no estaba en la plenaria en el momento exacto de los resultados de la que habla Pizarro es Fuelantala. No hubo tal irregularidad. Aunque Fuelantala es poco sonado en el Congreso, hay un contexto importante. En la votación en el Senado de la reforma pensional, que por poco se hunde, esta se salvó por el voto del congresista que resultó ser muy costoso. Lo hizo a cambio de un articulo que permite al 40 % de la población, indígenas, afros y campesinos, jubilarse antes que el resto.

El último voto que no estuvo dispuesto para el Gobierno fue el de la senadora Angélica Lozano. Esta lideró la apelación y la intención de que la reforma laboral resucitara pero salió de la plenaria y no votó. Esos votos, más los del Mira, que sorprendieron a Benedetti, le costaron la Consulta al presidente. Aunque la palabra fraude la repitió el mandatario en su alocución y habló de corrupción en el Congreso (sin recordar el caso UNGRD), la persona que terminó ayudándole indirectamente a la oposición sin que nadie lo esperara para tumbar la consulta, fue la senadora Peralta. “Soldado avisado no muere en guerra”, respondió el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, sobre esa ausencia. Petro insiste en que hay un bloqueo institucional pero la realidad es que el Gobierno perdió, entre otras, porque sus propios congresistas, como Peralta, no tuvieron disciplina.

En conclusión, el argumento del fraude del Gobierno no es cierto. El presidente y el ministro perdieron en la votación por falta de disciplina de su propio partido y por la estrategia del MIRA. No hubo trampa en el Congreso y hasta ahora no hay ninguna prueba de las aseveraciones del mandatario de que “el dinero fluyó”.